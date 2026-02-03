NKÜ'de Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Toprak Bilimi Sınıf Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

NKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan laboratuvarda, toprağın fiziksel ve kimyasal analizleri üniversite ve lise öğrencileri tarafından yapılabilecek.

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, laboratuvarın üniversitede yeni bir eğitim modeli olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası kaynakların önemine dikkati çeken Taşan, laboratuvarın ihtiyaçlarının üniversitenin öz gelirleriyle karşılandığını belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Sezen Arat da Tekirdağ'da ve Avrupa'da örnekleri bulunan bir laboratuvarın üniversite bünyesinde tesis edildiğini ifade etti.

Açılışta proje yürütücüsü Prof. Dr. Duygu Boyraz Erdem ile Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından laboratuvar gezilerek, katılımcılara laboratuvarda bulunan cihazların işleyişi hakkında bilgi verildi.