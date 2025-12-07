Tekirdağ'da 'Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' konulu seminer düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" konulu seminer düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Elif Eren Çitak, insan onurunu esas alan bir kurum kültürü oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Şiddetin hiçbir biçiminin meşru görülemeyeceğini belirten Çitak, şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi desteği ile gerçekleşen seminere, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.