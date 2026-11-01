Tekirdağ Muratlı ve Çorlu'da uyuşturucu denetiminde 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ Muratlı ve Çorlu'da uyuşturucu denetiminde 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Muratlı ve Çorlu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde durdurulan şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde bazı şüphelileri durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA