Tekirdağ MEB AKUB ekibi hafif düzey kentsel arama kurtarma akreditasyonunu tamamladı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi, "Hafif Düzey Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimi"ni tamamladı.

İl AFAD Müdürlüğü AFAD Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen eğitim ve çalışmaların ardından ekip, hafif düzey kentsel arama kurtarma alanında akredite oldu.

MEB AKUB Ekip Lideri Serdar Çapkın, burada yaptığı konuşmada, ekip olarak afetlere müdahale konusunda etkin ve yetkin olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekibin 36 eğitim çalışanı ve öğretmenden oluştuğunu aktaran Çapkın, olası afetlerde eğitimcilerin gönüllülük esasına dayalı olarak görev alarak topluma destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Çapkın, arama kurtarma alanında da ön saflarda yerlerini aldıklarını aktararak, "Daha önce Afet ve Acil Durumlarda Hafif Düzey Barınma Eğitimini de tamamlayan Tekirdağ MEB AKUB ekibinin, afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA