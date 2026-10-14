Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 50 km'yi aşan fırtına balıkçıları denize açtırmadı

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MARMARAEREĞLİSİ'NDE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize açılamadığı ilçede hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkan fırtınada, özellikle sahil kesiminde bulunan işletmeler etkilendi. Sahildeki bazı kafelerde sandalyeler, şemsiyeler ile sahil yolu üzerinde bulunan ahşap stantlar devrildi. Belediye ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı vatandaş ile esnafı uyardı.

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı