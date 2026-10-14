Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 50 km'yi aşan fırtına balıkçıları denize açtırmadı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 50 km'yi aşan fırtına balıkçıları denize açtırmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde etkili olan fırtına, hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkarak hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamadı, sahil işletmeleri zarar gördü; bazı kafelerde sandalyeler ve stantlar devrildi, belediye ekipleri vatandaş ve esnafı uyardı.
MARMARAEREĞLİSİ'NDE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize açılamadığı ilçede hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkan fırtınada, özellikle sahil kesiminde bulunan işletmeler etkilendi. Sahildeki bazı kafelerde sandalyeler, şemsiyeler ile sahil yolu üzerinde bulunan ahşap stantlar devrildi. Belediye ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı vatandaş ile esnafı uyardı.
Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı