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Tekirdağ Kıyılarında Müsilaj Endişesi Yaratan Beyaz Tabaka

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında beliren beyaz renkli ve yapışkan yapıdaki tabaka, müsilaj endişesine neden oldu. Yetkililer bölgede inceleme başlatarak denizden numune alacak.

Tekirdağ kıyılarında müsilaj benzeri beyaz tabaka tedirgin etti

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında ortaya çıkan beyaz renkli ve yapışkan yapıdaki tabaka, müsilaj endişesine neden oldu.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde beliren beyaz tabaka dikkat çekti. Özellikle öğlen saatlerinde yoğun şekilde gözlenen tabakanın, müsilajı andıran görüntüsü tedirginlik oluşturdu.

Kıyıya vuran ve zaman zaman köpüklenme şeklinde görülen yapının nedeni henüz netlik kazanmazken, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatacak. Uzman ekiplerin denizden numune alarak laboratuvar ortamında detaylı analiz yapacağı öğrenildi.

Yetkililerden alınacak sonuçlara göre, tabakanın ne olduğu ortaya çıkacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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