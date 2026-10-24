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Tekirdağ Kapaklı'da yıldırım çarpan kadın hastanede hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dün evlerinin yanındaki boş arazide yıldırım çarpan kadın, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yıldırım çarpan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede dün N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarpmış, çevredekilerin haber vermesi üzerine anne ve kızı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anne N.P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı A.P. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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