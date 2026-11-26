Tekirdağ Kapaklı'da trafikte kavga eden 3 kişiye 620 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte kavga eden 3 kişiye, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucu toplam 620 bin lira ceza kesildi. İki sürücü ve bir yolcuya uygulanan cezanın yanı sıra kavgaya karışan iki araç 2 ay trafikten men edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafikte kavga eden 3 kişiye toplam 620 bin lira para cezası uygulandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme yapıldı.
Trafikte seyir halindeki sürücüler arasında tartışma yaşandığı, tartışmanın büyümesiyle tarafların kavga ettiği belirlendi.
Kimlik bilgileri tespit edilen M.T. ve S.K. ile E.K. ekiplerce yakalandı.
İki sürücüye ve yolcuya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 620 bin lira ceza kesildi.
Öte yandan, iki araç 2 ay trafikten men edildi.
Kaynak: AA