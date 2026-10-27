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Tekirdağ Kapaklı'da sigaranın zararları ÇOSB'de düzenlenen etkinlikte anlatıldı

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Tekirdağ Kapaklı'da sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme etkinliği, Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ÇOSB Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte sigaranın sağlığa olumsuz etkileri anlatıldı, broşür dağıtıldı ve Yeşilay gönüllülerine rozet takdim edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigaranın zararlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Kapaklı İlçe Sağlık Müdürü ve ÇOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza İçel'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllülerine de destek ve dayanışmanın simgesi olarak gönüllü rozetleri takdim edildi.

İçel, daha sağlıklı bir toplum ve dumansız bir gelecek için farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
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