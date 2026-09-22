Tekirdağ Kapaklı'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.E'nin kullandığı 34 BP 9324 plakalı minibüs Velimeşe Mahallesi'nde S.D. yönetimindeki 59 ALF 139 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA