Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik M.Y'nin evinde arama yaptı.

Aramada 2 bin 748 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 470 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.