Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Parklar, sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kapanmaması için çalışma yapıyor.
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini arttırdı. İlçe genelinde parklar, sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde ise öğle saatlerinde başlayan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Belediye ekipleri ana arterlerin kapanmaması için çalışma yapıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kente kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.