Tekirdağ'ın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
TEKİRDAĞ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.
TEKİRDAĞ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı