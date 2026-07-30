Haberler

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauroc Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

Rekor transferdi! Korktuğu başına geldi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı