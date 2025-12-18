Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu pratisyen hekimlerle bir araya geldi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, pratisyen hekimlerle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hekimlerin görev süreçlerine destek olmak, bilgi paylaşımını güçlendirmek ve klinik uygulamalarda ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda Tabakoğlu, hastanenin çalışma prensipleri ve hizmet anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası Tabakoğlu tarafından "Akciğer Grafisi Değerlendirme" konulu eğitim verildi.

Eğitimde, pratisyen hekimlere akciğer grafilerinin doğru ve hızlı yorumlanmasına yönelik temel yaklaşımlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ile pratik uygulama ipuçları aktarıldı.