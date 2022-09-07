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Otomobil hafif ticari araca çarptı, 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.H'nin kullandığı 34 YHT 33 plakalı otomobil, Beyazköy Kavşağı'nda E.M. idaresindeki 22 DS 708 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.

Kazada, sürücüler B.H. ve E.M. ile araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Beyazköy Tragger Güncel Haberler

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