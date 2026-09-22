Haberler

Tekirdağ genelinde İKAS sirenleri 24 Eylül'de saat 15.00'te test edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kent genelindeki İkaz ve Alarm Sistemi'nin 24 Eylül Perşembe saat 15.00'te test edileceğini duyurdu. Testte tüm sirenler yüksek sesle çalışacak, anonsun ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi verilecek.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, kent genelinde İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te test edileceği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğal ve insan kaynaklı tehlikelere karşı vatandaşların önceden uyarılması amacıyla AFAD Başkanlığınca yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi kapsamında Tekirdağ'daki kurulum çalışmaları tamamlandı.

Sistemin testi kapsamında 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te il genelindeki tüm sirenler yüksek ses seviyesinde çalıştırılacak.

Test sırasında "Dikkat, dikkat, ilimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız" anonsunun ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi verilecek.

Test öncesinde Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara iki kez bilgilendirme SMS'i gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek ses seviyesinde gerçekleştirilecek test sırasında kamu kurumları, kuruluşlar ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayını nedeniyle endişeye kapılmamaları istendi.

Kaynak: AA
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi

Amedspor farkını yine ortaya koydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı

Ağaç A.Ş.’deki rüşveti iş insanı anlattı: 30 bin Euro'yu elden verdim