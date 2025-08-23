Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu'ya Veda Programı Düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Tekirdağ Garnizon Komutanı iken Ankara- Polatlı Füze Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Ahmet Uğurlu için veda programı düzenlendi.

Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, 1. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ergin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Rıdvan Ateş katıldı.

Vali Soytürk, Uğurlu'ya kentte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

-Tekirdağ NKÜ'de özel yetenek sınavı yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 213 aday katıldı.

Sınav salonunu ziyaret eden dekan Prof. Dr. Murat Özyavuz ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay adaylara başarılar diledi.

Malkara'da "Yazınla Yazıma Dokun" yarışması yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Yazınla Yazıma Dokun" temalı yarışma düzenlendi.

Yarışma ile öğrencilerin Kur'an kursu süresince edindikleri değerleri yazılı olarak ifade etmeleri, kurslara dair unutulmaz hatıralarını kalıcı hale getirmeleri ve Kur'an kurslarının manevi atmosferini kendi bakış açılarıyla yansıtmaları hedeflendi.

Yarışmada dereceye giren Malkara Zülfikarağa Kız Kur'an Kursu öğrencilerine ödülleri, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Malkara Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından verildi.