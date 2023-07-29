14 yaşındaki çocuğu hayattan koparıp kaçan sürücü, olay yerinde bulunan delil sayesinde yakalandı

Tekirdağ Ergene'de otomobilin arkadan çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BİSİKLETE ARKADAN ÇARPIP KAÇTI

Kaza, Karamehmet - Kapaklı Uzunhacı yolunun 2. kilometresi civarında meydana geldi. Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Arda S.'nin (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.

ÇOCUK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralananArda S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜŞEN PLAKA SÜRÜCÜYÜ ELE VERDİ

Olay yerinden kaçan sürücü Mehmet K. ise kaza mahallinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar ve Velimeşe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Metin Mert de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.