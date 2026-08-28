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TESKİ ve Hastanede Yeni Gelişmeler

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce ALO 185 Çağrı Merkezi 2026 yılının ilk 7 ayında 451 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce ALO 185 Çağrı Merkezi 2026 yılının ilk 7 ayında 451 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185, vatandaşlardan gelen talep ve bildirimleri ilgili birimlere aktararak çözüm sürecini takip ediyor.

Açıklamada, çağrı merkezinin vatandaşların taleplerinin alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik sürecin izlenmesinde görev yaptığı belirtildi.

TESKİ'nin, teknolojik altyapısı ve saha organizasyonuyla vatandaşlardan gelen talep ve bildirimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı hasta kabulüne başladı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Necmiye Öztürk hasta kabulüne başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları alanında hastanede görev yapacak.

Açıklamada, Öztürk'ün göreve başlamasıyla hastanenin ilgili branştaki sağlık hizmeti sunumunun güçlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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