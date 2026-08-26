Tekirdağ'da sağlık ve veda ziyaretleri

Kuzey Makedonya Türk Milletvekili ve Makedonya- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Salih Murat, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Murat, Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve önceki dönem İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ile bir araya geldi.

Ziyarette sağlık alanındaki çalışmalar ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tabakoğlu, Murat'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

-Kaymakamı Tunçer, İl Sağlık Müdürü Onar'ı ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, sağlık hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Onar, ziyaretinden dolayı Kaymakam Tunçer'e teşekkür etti.

-Albay Kamil Kıspet'ten Rektör Şahin'e veda ziyareti

Tekirdağ Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Kamil Kıspet, yeni görev yeri öncesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Şahin, Kıspet'e Tekirdağ'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kıspet de Rektör Şahin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Genel Sekreter Gökhan Saygı ve Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Koçer de hazır bulundu.

Kaynak: AA