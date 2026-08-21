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Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Kaymakamlığa gelen Soytürk, Kaymakam Ahmet Yıldız ile görüştü.

Soytürk, ilçede yürütülen proje ve çalışmalar hakkında Yıldız'dan bilgi aldı.

Soytürk'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Ali Güngör eşlik etti.

Tunçer, hizmet binası inşaatını incelendi

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, yapımı devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, çalışmalar hakkında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'dan bilgi aldı.

Aksoy, ziyaretinden dolayı Tunçer'e teşekkür etti.

Yeni hizmet binasının ilçede tarımsal hizmetlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Atatürk Mahallesi'nde asfalt çalışması tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yol yapımının ardından asfaltlama çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında yol yapımının tamamlanmasının ardından iki gün içinde asfaltlama gerçekleştirildi.

İlçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve daha güvenli ve konforlu yollar oluşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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