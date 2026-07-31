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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda izinsiz şezlong ve şemsiye kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki plajlarda izinsiz şezlong ve şemsiye kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların plajlardan rahat ve güvenli şekilde yararlanabilmesi amacıyla kıyılarda denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, izinsiz olarak şezlong ve şemsiye kiraladığı belirlenen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında uyarı ve idari yaptırım uygulandı.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

- Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Güngör'den Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Marmaraereğlisi Kaymakamı Dr. Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Kızıltoprak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Kaymakam Kızıltoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngör'e nazik ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

-Süleymanpaşa'da açık hava çocuk sineması etkinlikleri başladı

Süleymanpaşa Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Açık Hava Çocuk Sineması" etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınova Mahallesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

"Sandalyeni Kap Gel" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar açık havada bir araya gelerek animasyon filmi "Aya Sihirli Yolculuk"u izledi.

Açık havada sinema keyfi yaşayan çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de yaz akşamını birlikte değerlendirme imkanı buldu.

Çocukların yaz tatiline kültürel ve sosyal etkinliklerle katkı sunmayı amaçlayan açık hava sineması gösterimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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