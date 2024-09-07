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Tekirdağ'daki Perinthos Antik Kenti turizme açılıyor

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Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceğini söyledi. Kazı çalışmalarının sürdüğü antik kentte bulunan tiyatro ve diğer buluntuların turizme katkı sağlayacağı belirtildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nin ilerleyen yıllarda tarih meraklılarının rotası haline geleceğini söyledi.

Erdem, AA muhabirine, Perinthos Antik Kenti'nde bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazıların 4 yıldır sürdüğünü aktaran Erdem, "Kazılarda farklı dönemlere ait çok sayıda buluntu çıkıyor. Farklı heykeller var. Mezar buluntumuz, kandil, sikke ve kemik objeler çıkıyor. Kazılarda bulunan seramik parçaları da o dönemlere ait bilgiler veriyor bize. Kazılar devam ettikçe yeni bulgulara, yeni bilgilere ulaşacağız." dedi.

Erdem, antik kentteki tiyatroda 60 kişilik ekiple yürütülen kazının yanı sıra alanda mimari belgeleme, jeofizik, su altı araştırmaları ve buluntu inceleme çalışmalarının da yapıldığını dile getirdi.

Antik tiyatronun şehrin turizmine katkı sağlayacağını belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Burası tarih meraklılarının rotası haline gelecek. Antik kazı çalışmalarıyla biraz daha anlaşılır hale geldiğinde burada gezi güzergahı oluşturmak lazım. Enformasyon merkezi hazırlamak lazım. Biz ne kadar çok bilgi edinirsek bunun insanlara, ziyaretçilere de dönüşü farklı olacak. Gelecek yıllarda turizme yönelik çalışmalarda gerçekleştirilecek. Farklı üniversitelerden arkeologlar, öğrenciler ve işçilerden oluşan kalabalık bir ekiple çalışmalarımız sürüyor. Bu sene kazı çalışmalarını Aralık'a kadar sürdürmeyi hedefliyoruz."

Tiyatro alanının yanı sıra "Mola Burnu" olarak adlandırılan bölgede çalışmalara başladıklarını aktaran Erdem, yapılacak kontrol sondajıyla alandaki tabakalanmayı anlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Arkeoloji Mimar

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