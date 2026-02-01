Haberler

Tekirdağ'da fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çorlu ve Marmaraereğlisi'nde yaşanan olaylar sonrası ekipler hızlıca müdahale etti. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçesinde birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da akşam saatlerinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çorlu'da saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulan fırtınada Muhittin Mahallesi'nde ağaçlar devrildi, Hıdırağa Mahallesi'nde elektrik telleri koptu. Mahalle sakini Tayfun Ağırbaş, ağacın büyük bir gürültüyle devrildiğini belirterek, Rüzgarın ve yağmurun başlamasıyla birlikte devrilen ağaç bir apartman dairesine zarar verdi. Ekipler buraya gelerek müdahale etti" dedi.

POLİS SÜRÜCÜLERİ ANONSLA UYARDI

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde fırtına nedeniyle elektrik telleri koparak, yola düştü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, sürücüleri, "Yol güvenlik önlemi nedeniyle kapalıdır. İleride elektrik telleri var. Güvenli bir şekilde dönüşleri alın, farkla bir güzergahtan devam ediniz" anonsu yaparak uyardı. Ekipler bölgede enerjiyi keserek, kopan telleri kaldırmak için çalışma başlattı.

ÇATILAR UÇTU

Fırtına Marmaraereğlisi ilçesinde çatıları uçurup, ağaçları devirdi. Yeniçiftlik Mahallesi'nde devrilen ağaçlar yolların kapanmasına neden oldu. İlçe merkezinde bir iş yeri, Sultanköy Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatılar ile devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şiddetli bir fırtına yaşadıklarını ağaçların devrildiğini belirten Başkan Bozkurter, "Şu ana kadar bize 3-4 çatı uçması, sahilde bir esnaflarımızın mağdur olduğu ihbarı geldi. Ama çok şükür gelen ihbarlarda bir can kaybı yok. Çok geçmiş olsun. Bizim ilçemiz deniz kenarında olması Tekirdağ'da en çok sıkıntıyı yaşayan ilçe konumunda. Ekiplerimiz sahada çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
