Tekirdağ'daki Fabrika Patlamasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada meydana gelen gaz tankı patlamasında vardiya amiri Hacı Ali Delal ve elektrikçi ustası Mehmet Aktaş yaşamını yitirdi. Cansız bedenleri morga götürüldü ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.
CENAZELERİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen gaz tankının patlamasında ölen vardiya amiri Hacı Ali Delal (45) ile elektrikçi ustası Mehmet Aktaş'ın (25) cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel