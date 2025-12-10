Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Hukukçular Topluluğu Başkanı Çiğdem Sadak, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Sadak ve Şahin makamda bir süre sohbet etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sadak'a teşekkür etti.

Sadak'a, ziyarette topluluk üyeleri de eşlik etti.

Kaymakam Tunçer Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Tunçer, çalışmalar hakkında merkez müdürü Erdem Zeray'dan bilgi aldı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da yer aldı.

İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Hayrat Vakfı Tekirdağ Şube Başkanı Rıdvan Genç, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Genç ve Soykök bir süre görüştü.

Soykök, ziyaret nedeniyle Genç'e teşekkür etti.