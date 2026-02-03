Haberler

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde görülen sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede sisin gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçelerin yüksek kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin yüksek kesimlerde gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
500

