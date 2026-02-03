Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde görülen sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede sisin gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel