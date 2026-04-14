Çorlu'da Trafikte Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yol verme tartışması sonucunda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, trafikte yaşanan 'yol verme' tartışmasında Abdulkadir C., içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tabancayla açılan ateşle vurularak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı'nda meydana geldi. Caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Abdülkadir C. ile içinde 3 kişinin bulunduğu otomobildekiler arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Ardından Abdülkadir C., yoluna devam ederken, diğer otomobil sürücüsü ise onu izledi. Takibe dönen olayda, taraflar Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde araçlarını durdurdu. Bu sırada aracından inen Abdülkadir C.'ye, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Abdülkadir C., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, yere düştü. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Abdulkadir C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
