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Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor

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Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesi 8 kilometreye düşerken, sürücüler sis farlarını açarak ilerliyor.

Gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde gece saatinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de ilçe genelinde etkisini gösteriyor.

18 Aralık Çarşamba gecesi saat 22.00 sonrası Kapaklı ilçesi genelinde etkinli olan sisli hava, 19 Aralık Perşembe günü sabahın erken saatlerinde de etkisini kent genelinde sürdürmeye devam etti.

Normal şartlarda 35 kilometre olan görüş mesafesi ise 8 kilometreye düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte sis farlarını açarak ilerliyor. Saat 12.00'dan sonra ise sisli havanın kalkarak görüş seviyesinin yükselmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Yoğun Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKE ÖZEN - Güncel
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