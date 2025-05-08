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Tekirdağ'da Yeşilay Kampüsü Kuruluyor

Tekirdağ'da Yeşilay Kampüsü Kuruluyor
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Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele amacıyla özel bir Yeşilay Kampüsü kurulacağını duyurdu. Kampüs, YEDAM hizmetleri ile bağımlılıkla mücadelede önemli bir merkez olacak.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün destekleriyle kente, özgün bir proje olarak hayata geçecek Yeşilay Kampüsü'nün kurulacağını belirtti.

Dinç, Türkiye'de Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) 105 noktada bağımlılıkla mücadele hizmeti verdiğini belirtti.

Mehmet Dinç, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tekirdağ YEDAM'ı ziyaret etti.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dinç, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bağımlılığın, insanın başına gelecek en kötü şeylerden olduğuna vurgu yapan Dinç, "Bir toplum içinde bağımlılık en büyük tehlikelerden bir tanesi. 105 yıldan beri özellikle bağımlılığı önlemekle alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şubelerimizde özellikle çocuklarımız, gençlerimiz daha başlamadan doğru bir şekilde, faydalı bir şekilde bir hayat tarzı geliştirsinler. Sağlıklı bir yaşam kültürü oluştursunlar ve hiç bağımlılığa bulaşmasın diye önleyici tedbirler yapıyorlar." diye konuştu.

"Faydalı, yüz güldürücü neticeler alıyoruz"

Mehmet Dinç, Yeşilay olarak çocukların, gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgilendirme, eğitimler, farkındalık çalışmaları, beceri kazandırma, alternatif faaliyetleri üretme, sportif ve sosyal faaliyetleri organize etme gibi çalışmaları artırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

Yeşilay'ın insanların bağımlı olmaması için mücadele ettiğinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti:

"Bazen arkadaş etkisi olur. Bazen popüler kültürünün etkisi altında kalınır. Bir şekilde bağımlılıklara bulaşabilir. Bir şekilde bağımlılıklara bulaştıysa da biz çocuklarımızdan gençlerimizden vazgeçmiyoruz. YEDAM'larda uzman psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ücretsiz bir şekilde destek hizmeti sağlıyorlar. YEDAM'ın destek hizmetini Türkiye'nin 105 noktasında sağlıyoruz ve oldukça faydalı, yüz güldürücü neticeler alıyoruz."

"Gizlilik esası uygulanıyor"

Dinç, bağımlılık problemi olan herkesin çekinmeden YEDAM'a gelmesini tavsiye ederek, merkezde gizlilik esaslı, profesyonel, faydalı bir hizmet verdiklerini aktardı.

Tekirdağ'da bağımlılık konusundaki bazı verilerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'la alakalı hususi bir çalışma yapılması gerekiyor. Daha çok gayretimizi artırmamız gerekiyor. Hem YEDAM çalışmalarını çoğaltma, daha çok insanın faydalanması konusunda gayret etme hem de önleyici çalışmalara yoğunlaşılması gerekiyor. Bu anlamda Tekirdağ bizim hususen dikkat ettiğimiz, özen gösterdiğimiz yerlerden bir tanesi.

YEDAM'lara bağımlılıkla ilgili başvuran insanımızın sayısını arttırmakla alakalı da çalışmalarımız devam edecek. Bu çerçevede de bir müjde vermek isterim. Burada Valimiz Recep Soytürk sağ olsun bir projeye sahiplik edecek. Türkiye'de özgün, özel bir proje olacak Tekirdağ'da bir Yeşilay Kampüsü kurulacak. Bu Yeşilay Kampüsü'nde, bağımlılıkla alakalı zorluk yaşayan kardeşlerimiz, gönül rahatlığıyla oraya gelip hızlı bir şekilde destek alıp bağımlılıktan kurtulmakla alakalı ihtiyaç duydukları yardımı alacaklar."

YEDAM çalışanları, Dinç'e, kursiyerler tarafından yapılan filografi tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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