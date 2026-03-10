Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti. Ayrıca, Tekirdağ Eğitim Akademisi'nde 'İz Bırakan Kadınlar Atölye Çalışması' gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Meral ve Soykırlı bir süre görüştü.

Soykırlı, Yeşilay Haftası kapsamında yaptıkları etkinlikler hakkında Meral'e bilgi verip, ziyaret için teşekkür etti.

-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, il müftüsü olarak atanan Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Karaküçük ve Bilgiç makamda bir süre sohbet etti.

Karaküçük, Bilgiç'e görevinde başarılar diledi.

"İz Bırakan Kadınlar Atölye Çalışması" düzenlendi"

Tekirdağ Eğitim Akademisinde, "İz Bırakan Kadınlar Atölye Çalışması" gerçekleştirildi.

Çınarlı Anaokulu'nda anne ve çocukların arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla yapılan etkinlikte, tişört tasarımı, boyama ve çeşitli sanat etkinlikleriyle keyifli anlar yaşandı.

Program sonunda etkinliğe katkı sunan eğitimcilere Şube Müdürü Ömer Çelik tarafından belge verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı