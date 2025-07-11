Tekirdağ'da Yeni İlkolun Temeli Atıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu ilçesinde yapımına başlanan ilkokulun temel atma törenine katıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da törenle geleceğin teminatı olan çocuklar için çok önemli bir adım attıklarını belirtti.

Hayırsever Münür Bayındır da okul temelinin atılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Öğrenciler Baran Dursun, Gizem Deniz, Adem Çağan, Ribe Bulut, Enes Dündar ve Arda Baştimur, Şahin ile bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere başarılar diledi.

-Saray'da "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi

Tekirdağ Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Saray ilçesinde "Kardeş Camiler Buluşması" programı düzenlendi.

Program kapsamında çocuklar için eğitici oyunlar, geleneksel Türk okçuluğu ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Öğle namazının akabinde Gazzeli çocuklar için dua edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesince program sonunda çocuklara pilav ve ayran ikram edildi.