Tekirdağ'da yaşlılar Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde sosyalleşiyor - Haberler

Süleymanpaşa Belediyesi Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üzeri isteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği çalışmalarda vatandaşların hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklarını korumalarına yardımcı olunurken, yapılan etkinliklerle de sosyalleşme imkanı sağlanıyor.

Haftanın 5 günü hizmet veren merkezde, salı ve perşembe günleri eğitmen eşliğinde fiziksel egzersiz ve psikolog eşliğinde doğru nefes alma teknikleri aktivitesi gerçekleştiriliyor.

Mayıs ayı itibarıyla başlayan fiziksel egzersiz ve doğru nefes alma teknikleri aktivitelerine ilgi her geçen gün artarken, merkezde yeni etkinliklerin de yer alacağı bildirildi.