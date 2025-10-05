Haberler

Tekirdağ'da Yasa Dışı Tavşan Avına 2 Gözaltı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Tavşan Avına 2 Gözaltı
Malkara ve Şarköy arasında projektörle yasa dışı tavşan avlayan E.D. ve Y.D. yakalandı. Evlerinde yapılan aramada ruhsatlı ve ruhsatsız av tüfekleri ile çok sayıda yaban hayvanı ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri arasındaki kırsal kesimde projektörle yasa dışı tavşan avlayan 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne, Şarköy ile Malkara arasındaki kırsal alanda kaçak tavşan avı yapıldığı ihbar edildi. Sabaha karşı bölgede arama yapan ekipler, E.D. ve Y.D.'nin projektörü araç aküsüne bağlayarak, birden fazla tavşan vurduklarını tespit etti. Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan alınan izinle E.D. ve Y.D.'nin evlerinde yaptığı aramada, 4 ruhsatlı, 5 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 230 fişek, yaban hayvanları tuzak kurulan aletler, 2 vurulmuş tavşanın yanı sıra derin dondurucuda birden çok yaban hayvanı buldu.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı 2 kişi hakkında adli, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
