Tekirdağ'da yanan otomobilin alevleri 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

Tekirdağ'da yanan otomobilin alevleri 3 aracı kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Orta Cami Mahallesi'nde apartman önünde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı; alevler çevredeki 2 araca sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.
Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA