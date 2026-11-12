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Tekirdağ'da yanan otomobilin alevleri 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

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Tekirdağ'ın Orta Cami Mahallesi'nde apartman önünde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı; alevler çevredeki 2 araca sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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