Tekirdağ'da yanan otomobilin alevleri 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

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Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA