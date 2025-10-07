Haberler

Tekirdağ'da Yağmur Sonrası Kaya Düşmesi

Tekirdağ'da etkili olan yağmur nedeniyle Tekirdağ-Şarköy kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Yol bir süre kapandı, ancak ekiplerin müdahalesiyle temizlendi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ'da zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle Tekirdağ- Şarköy kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Kentte kuvvetli yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi ile Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi arasındaki kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Yol bir süre kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yolu kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
