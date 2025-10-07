Tekirdağ'da Yağmur Sonrası Kaya Düşmesi
Tekirdağ'da etkili olan yağmur nedeniyle Tekirdağ-Şarköy kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Yol bir süre kapandı, ancak ekiplerin müdahalesiyle temizlendi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte kuvvetli yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi ile Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi arasındaki kara yoluna, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Yol bir süre kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yolu kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel