Ganos Dağı'nda Yaban Hayatı Fotokapanda
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları görüntülendi.
Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Görüntülere, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları yansıdı.
Kaynak: AA