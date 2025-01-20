Tekirdağ'da Vali ve Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, vatandaşlarla bir araya geldi.

Soytürk, Dedecik Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluşarak, bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soytürk, ardından restorasyonu planlanan köy çeşmesinde incelemelerde bulundu.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer muhtarlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Saray ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Muhtarlarla bir araya gelen Yüceer, muhtarlarla bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yüceer, burada yaptığı konuşmada, muhtarların, demokrasinin temel taşı olduğunu dile getirdi.

Muhtarların, yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olarak mahallelerin sesi ve temsilcisi konumunda olduğunu belirten Yüceer, "Saray ilçemizde gerçekleştirdiğimiz inceleme ve temaslarımız çerçevesinde hizmet yolculuğumuzun ilk basamağında yer alan mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Muhtarlarımız, demokrasimizin temel taşı, vatandaşa hizmet yolunda bizim en değerli yol arkadaşımızdır." dedi.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karaküçük ve Şahin bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Karaküçük'e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Şahin, Karaküçük'e kitap hediye etti.