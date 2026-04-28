Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman