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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 90 sentetik uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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