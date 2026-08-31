Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 90 sentetik uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA