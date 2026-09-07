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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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