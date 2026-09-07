Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üst aramasında 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA