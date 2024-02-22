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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Muratlı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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