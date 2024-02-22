Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Muratlı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.