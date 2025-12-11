Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenleyerek çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 16 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde, 7 bin 649 uyuşturucu hap, 765 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
