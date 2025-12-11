Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 16 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde, 7 bin 649 uyuşturucu hap, 765 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.