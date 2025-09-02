Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 875 gram uyuşturucu, 456 uyuşturucu hap ve 15 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 875 gram uyuşturucu, 456 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
