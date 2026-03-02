Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da il emniyet müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sedat Kara