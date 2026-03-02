Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da il emniyet müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sedat Kara
