Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel


