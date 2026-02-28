Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde 25 sentetik ecza hap ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik ecza hap ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
