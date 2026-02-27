Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği kontrollerde şüpheli kişileri durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır
