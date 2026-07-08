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Tekirdağ'da asayiş

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Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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