Haberler

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, 29 bin 232 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da evinde 29 bin 232 sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, 29 bin 232 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var